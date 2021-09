Covid, in Campania continua il calo della diffusione del virus: i dati dell'ultima settimana

La seconda settimana di settembre 2021 (dal 6 al 12) conferma il calo della diffusione del virus in Italia (-15%) e in Campania (-4%). Calata anche l’incidenza su 100 mila abitanti: da 70 a 59 in Italia e da 50 a 48 in Campania. E' quanto emerge dai dati della consueta analisi settimanale dell'andamento dei contagi da Covid-19 nella nostra regione a cura del Direttore Scientifico e Responsabile del Dipartimento Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore.

In Campania i tassi d’occupazione dei posti letto nelle aree mediche e nelle terapie intensive sono sotto soglia. L’occupazione media settimanale dei PL è di 348 nelle aree mediche e di 23 nelle terapie intensive.

Il tasso di positività nella nostra regione sui tamponi processati è del 2%, in linea con quello medio nazionale.