Covid, i nuovi positivi calano del 24% in Campania nell'ultima settimana

Cala per la seconda settimana consecutiva il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Italia ed in Campania. Il calo è del 18% a livello nazionale e del 24% nella nostra regione. E' quanto emerge dal consueto report settimanale a cura del direttore scientifico e responsabile del dipartimento Salute Anci Campania, il dott. Antonio Salvatore.

Per conseguenza è calata anche l?incidenza settimanale: 1.691 (da 2.053) in Italia e 1.399 (da 1.849) in Campania. Cala di circa il 2% anche il tasso di positività sui tamponi processati.

Per quel che concerne l?occupazione dei posti di letto Covid-19, nella settimana appena trascorsa e nella nostra regione, si registra un incremento del numero medio dei posti letto occupati di area medica (da 1.332 a 1.391), mentre resta stabile quello medio in terapia intensiva a 97. Aumenta il numero dei vaccinati con prima dose e s?attesta al 13% la quota dei campani da vaccinare.