Il "re" del poker è napoletano: Dario Sammartino vince 16 milioni di dollari

Dario Sammartino si riconferma come re del poker. Dopo una notte a Las Vegas, ha avuto la meglio sul norvegese Jon Kyte. In circa 15 anni di attività Sammartino ha vinto oltre 15 milioni di euro. Il 37enne, originario di Napoli, ha finalmente vinto il suo primo braccialetto alle World Series of Poker.

Dopo tante ore al tavolo è riuscito a portarsi a casa 16 milioni di dollari, "Il field di questo torneo è sempre molto tecnico, per cui difficile da battere. Ho giocato tutto l’anno online disputando molte sessioni di mixed game con alcuni dei migliori giocatori. Ho imparato dai migliori giocando con i migliori. L’anno scorso ho iniziato a studiare e migliorare. Questo è il risultato", ha dichiarato a margine del torneo.