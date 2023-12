Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Dare il Buon Esempio, Rispettare Gli Altri e Prendersi Cura dell’Ambiente: questi i messaggi che sono stati portati agli studenti di diverse classi dell’Istituto Superiore “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino (NA) venerdì mattina dai volontari de La Via della Felicità. Gli studenti, fin da subito molto interessati a capire cosa fosse La Via della Felicità, hanno fatto moltissime domande all’istruttore Pascal Lemos che ha spiegato loro che La Via della Felicità è una guida al buon senso per una vita migliore composta da 21 consigli per arrestare il declino morale nella società e ripristinare integrità e fiducia nell’uomo. Questa guida tascabile scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, ha come obiettivo di focalizzare il lettore sull’onestà, la decenza e il senso di rispetto di sé che vengono pervertiti quotidianamente da una moltitudine di fonti. I nostri giovani sono esposti alle pressioni dei coetanei e gruppi di malintenzionati che cercano di guadagnarsi da vivere con mezzi distruttivi e degrado, senza discriminazioni o scrupoli. E come noi tutti sappiamo fin troppo bene, la violenza non è solo limitata a vicoli bui e stradine. Spargimento di sangue nelle aule scolastiche, mense e anche nei campi da gioco è fin troppo comune. Introdotto per la prima volta nelle scuole tre decenni fa, La Via della Felicità mira ad aiutare coloro che rappresentano il nostro futuro: i giovani. Il gruppo di volontari de La Via della Felicità di Napoli da anni organizza eventi di raccolta rifiuti per dare il buon esempio e per il rispetto ambientale ma non solo, ha anche organizzato diversi eventi culturali in collaborazione con altre associazioni al fine di ripristinare alcuni dei valori morali che a volte vengono perduti. L’istituto ha apprezzato molto il lavoro fatto dall’educatore Pascal Lemos, che parlando apertamente con i ragazzi, leggendogli i consigli de La Via della Felicità e mostrando loro dei video, hanno avuto dei cambiamenti sorprendenti nel rispetto tra di loro e nei loro comportamenti gli uni verso gli altri. Gli incontri continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 393.287.9569 (Pascal) o scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità