Da Roma a Napoli solo per fare colazione e vedere l'alba, il video dell'attore romano

Christian Roberto, attore e ballerino romano, è partito dalla Capitale con due amici per Napoli, solo per vedere l'alba, respirare l'aria della città e fare una ricca colazione sul lungomare. La partenza improvvisa, come si vede nel video, per giungere a Napoli alle 6 del mattino, rimettersi in auto 15 minuti dopo e ritornare indietro.

“A Napoli sento profumo di aria buona, di pizza, di mozzarella, di bellezza, di amore", spiega Roberto sul lungomare, prima di rimanere incantato guardando una vetrina ricca di "paste" per la colazione partenopee. "E' stata un'esperienza bellissima, poi Napoli è magica e anche se solo per 15 minuti vedere l'alba con la vista del Vesuvio è stato fantastico, per non parlare del caffè".

Il 20enne è tra i protagonisti del film Sulla stessa onda, Grotto e Cruel. Il suo debutto artistico in televisione a soli 7 anni nella prima edizione di Italia's Got Talent.