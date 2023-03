L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Colonia, in Germania, in Venloer str., 658, mercoledì 22 marzo 2023. La pizzeria sorge in una zona densamente popolata, in una strada ricca di negozi e tanti locali. Il design scelto sposa uno stile industrial, con mattoni a vista. I posti interni sono 50 e altrettante sedute sono all’esterno, il forno è a vista, con un grande bancone dedicato al bar. Immancabili le fotografie della famiglia Condurro, che ripercorrono la storia della casa madre di Forcella, a Napoli. < > spiega Alessandro Condurro, AD della MITW.

. Il menu della sede di Colonia prevede antipasti tipici della tradizione, con bruschette, fritti, formaggi e mozzarella provenienti dalla Campania, le pizze classiche della casa madre a Napoli, ovvero marinara, margherita, normale e doppia, e cosacca, e alternative speciali con alici, capperi e olive nere (Romana), cicoli, pecorino e pepe (Don Michele), salame piccante (Diavola), ripieno con ricotta , cicoli e salame (Calzone), mozzarella di Bufala (Bufala), a cui si aggiungono i pomodorini nella D.O.C., e la Salsiccia e Friarielli. Ancora, insalate, parmigiana di melanzane e dolci, birre, vini, cocktail e amari.