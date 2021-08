In arrivo film e serie tv su Raffaele Cutolo: saranno più pulp di Gomorra

Sono in arrivo su Raffaele Cutolo, il boss indiscusso della Nco morto quest’anno a 79 anni in carcere (era in regime di 41 bis), un film ed una serie tv. A curare il progetto, annunciandone la nascita, Iervolino e Lady Bacardi Entertainment (Ilbe) assieme a Elisr 27 Srl, ed Elide Melli.

Sarà utilizzato materiale anche inedito privato, fornito dai familiari di Raffaele Cutolo.

Non mancano le polemiche di chi teme una spettacolarizzazione in stile Gomorra di avvenimenti reali, che potrebbe far nascere fenomeni pericolosi di emulazione.