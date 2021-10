De Luca: "Presenteremo risultati straordinari nella cura contro il cancro. Sono state isolate due molecole che inibiscono le cellule cancerose"

"Abbiamo investito risorse imponenti, 140 milioni di euro, sulla ricerca oncologica. Presenteremo a breve risultati straordinari già prodotti anche in questo campo. Sono state isolate in laboratorio due molecole che hanno un effetto inibitorio sulla moltiplicazione di cellule oncologiche e stiamo lavorando per la sperimentazione clinica, in un Paese dove per avere autorizzazione autorità centrali bisogna fare il più delle volte un calvario. Si è deciso di fare la sperimentazione clinica negli Stati Uniti per non perdere tempo", annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sui risultati della terapia genica oculare effettuata dall'azienda ospedaliera dell'Università Vanvitelli di Napoli su 10 bambini ipovedenti.

Ridotti i flussi verso il Nord

"Credo che sia arrivato il momento per fare anche in questo campo un'operazione verità, visto che stiamo riducendo drasticamente i flussi di mobilità passiva e più amplieremo la comunicazione e l'informazione sulle cose che abbiamo in Campania, più questi flussi sono destinati a ridursi fino ad azzerarsi. Fra i pazienti curati dall'Università Vanvitelli non c'era nessun campano, ma provenivano da Piemonte e Lombardia. Ad oggi possiamo dire con orgoglio che siamo protagonisti di una vera e propria rivoluzione in questo campo. Stiamo riducendo in maniera drastica i viaggi della speranza al Nord, non possiamo che essere orgogliosi di questo lavoro", conclude il Governatore.