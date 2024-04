Cumana, terminati i lavori sulla Bagnoli-Torregaveta: dal 21 aprile la circolazione riparte sull'intera tratta

Per alcuni giorni a seguire, la linea sarà interessata da rallentamenti nel tratto di binario nuovo, come normalmente richiesto in questi casi. Tuttavia - rende noto Eav - gli effetti sulla percorrenza saranno contenuti nell’ordine dei 5 minuti di ritardo sugli orari programmati