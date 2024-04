Cumana, lavori in corso: tratta limitata tra Montesanto e Fuorigrotta per due settimane

Si preannunciano due settimane più complesse del solito le prossime, per gli utenti della Cumana. L'Eav, che gestisce la linea, ha reso infatti noto che la linea limiterà, da sabato 6 a sabato 20 aprile, tra le stazioni di Montesanto e Fuorigrotta. Resteranno scoperte quindi dal vetture tutte le stazioni che vanno da Mostra a Torregaveta.

La chiusura della tratta è stata prevista per portare avanti i lavori del nuovo tracciato ferroviario, opera che consentirà l’eliminazione dei binari da Gerolomini a via Fasano con l’immissione dei treni in una galleria che collegherà direttamente il lungomare con la nuova stazione.

La holding del trasporto pubblico regionale ha programmato due linee sostitutive di autobus, una che collegherà direttamente Fuorigrotta a Torregaveta, l'altra invece che viaggerà soltanto tra Bagnoli e Pozzuoli.

L’avvio di questi lavori è stato salutato positivamente dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni sulla sua pagina Facebook. "Finalmente siamo alle fasi finali dei lavori per il nuovo tracciato della Cumana - ha scritto - un progetto che parte da lontano e che, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione di Pozzuoli e l’Eav, sta per essere portato a termine. I vantaggi per la nostra città saranno notevoli. Oltre a una maggiore velocità dei treni, e la conseguente riduzione dei tempi di percorrenza".

Gli orari delle navette sostitutive