Cumana, cambia la limitazione della tratta: fino al 20 aprile sarà in funzione tra Montesanto e Bagnoli

Era inizialmente previsto uno stop da Fuorigrotta in poi, ma - spiega Eav - "Mostra D’Oltremare che ha revocato last minute l'intervento di sua competenza per la messa in sicurezza del rudere della stazione inferiore della dismessa antica funivia Posillipo Alto-Mostra d'Oltremare"