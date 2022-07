"Cumana usata come taxi per una festa privata". I sindacati attaccano, l'Eav risponde: "Era stata affittata"

I sindacati attaccano, Eav risponde. È polemica in queste ore su due treni della holding regionale dei trasporti, ieri fittati e adibiti a trasporto privato. Mentre dall'Usb lamentano che i vettori della Cumana e della Circumflegrea non riescono neanche a garantire il servizio pubblico, l'Ente Autonomo Volturno parla di "esperimento riuscito".

L'attacco dei sindacati

"Ieri - è la nota dell'organizzazione sindacale Usb - è stato predisposto un treno straordinario per accompagnare un centinaio di persone ad una festa privata. Si, avete capito bene, una festa privata: sembra il compleanno di un rampollo appartenente alla 'Napoli bene'".Il treno è partito alle 18.56 da Montesanto, ha effettuato un’unica fermata, al corso Vittorio Emanuele, per far salire gli “invitati” alla festa, che lì si erano dati appuntamento alle 19.00, ed accompagnarli fino alla fermata Fusaro (direttamente, senza fermate intermedie), dove hanno potuto rumorosamente festeggiare alla Casina Vanvitelliana (e qui crediamo che anche il sindaco di Bacoli, così illuminato e trasparente, debba dare qualche spiegazione)".

"Non solo, alle 23.00 gli invitati hanno ripreso lo stesso treno per essere riaccompagnati al Corso Vittorio Emanuele (e certo, mica li si poteva lasciare a piedi…) e da lì ritornare presso le loro abitazioni - proseguono i sindacati - La vicenda dovrebbe suscitare sconcerto, per come un servizio pubblico, finanziato con le tasse dei cittadini, possa assumere le sembianze di un taxi a disposizione di facoltosi invitati, dando un sonoro schiaffone agli utenti che quotidianamente sono alle prese con i disservizi causati dall’ormai nota, e sotto gli occhi di tutti, incapacità gestionale della dirigenza e del presidente dell’Eav".

Usb chiede quanto è costato il servizio alla holding o quanto sia stato il guadagno, poi aggiunge: "La questione assume un aspetto più che politico, etico: è giusto, ci chiediamo, mettersi proni alla volontà di facoltosi e sicuramente influenti cittadini quando per il ruolo specifico di servizio pubblico bisognerebbe fare tutto il possibile per alleviare i disagi dei “normali” cittadini e non distrarsi con simili trastulli? La risposta è ovvia, secondo noi".

La risposta di Eav

La risposta della holding non si è fatta attendere. "In merito a notizie infondate, calunniose e ridicole circolate in queste ore, è il caso di ricordare che Eav ha da tempo promosso la possibilità di noleggiare Treni Charter, al fine di incoraggiare l’utilizzo di viaggi green e di favorire il turismo campano, attraverso la costruzione di pacchetti e itinerari ecocompatibili. Si tratta di una normale attività commerciale ampiamente pubblicizzata, anche sulla home del sito ufficiale di Eav, aperta a privati cittadini, associazioni, agenzie e tour operator che ne facciano richiesta nelle forme ed ai costi definiti e riportati nella stessa pagina già menzionata. In passato sulle linee per Sorrento abbiamo già realizzato treni speciali anche per congressi con oltre 500 passeggeri a bordo", scrive Eav.

"Si precisa inoltre che per queste attività sono definite tracce dedicate non comprese nel programma di esercizio ordinario e solo se compatibili con quest’ultimo: si effettuano treni straordinari che non incidono sulla circolazione ordinaria che, tra l’altro, in questi giorni registra sulla linea Cumana indici di puntualità anche del 100%, con ritardi medi inferiori al minuto", prosegue il comunicato, che si conclude così: "Il treno speciale di ieri sera è stato pagato con un bonifico di 1.210,00 euro, ampiamente a copertura delle spese sostenute più un leggero margine di guadagno. Si è trattato di un evento anche pubblicitario e sperimentale ampiamente riuscito e realizzato in sinergia con il sindaco di Bacoli".