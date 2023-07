Stop a Cumana e Circumflegrea per scattare foto della rete. L'annuncio di Eav

Causa lavori di ammodernamento delle linee flegree, per dotare l'azienda di strumenti digitali per il censimento e la gestione degli impianti, Eav annuncia la chiusura "per alcune ore" dell’esercizio ferroviario di Cumana e Circumflegrea.

La Cumana si fermerà il giorno 10 luglio, dalle ore 10:00 alle 14:00.

La Circumflegrea sospenderà le corse il giorno 11 luglio dalle 10 alle 13.

Le lavorazioni prevedono rilievi con l’effettuazione di scatti di foto panoramiche - spiega Eav - che richiedono illuminazione da luce naturale. Inoltre, per consentire un rilievo completo ed efficace di tutti gli elementi dell’Infrastruttura, la linea deve essere sgombra da altri treni o mezzi ferroviari. "Tali condizioni ci impongono di effettuare il rilievo durante le fasce di esercizio. Di conseguenza l’interruzione della linea, limitate a poche ore, è inevitabile".

Il rilievo - spiega ancora Eav - consentirà di creare un data base dell’infrastruttura ferroviaria, propedeutico al miglioramento del monitoraggio e, quindi, della sicurezza e regolarità della rete sociale.