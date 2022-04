Ex Ctp, assunti 436 ex dipendenti: il servizio riparte con 45 nuovi bus

"Con le firme degli ultimi assunti, che si stanno effettuando oggi, si completa il grande lavoro fatto per la ripresa dei servizi ex CTP e il salvataggio di tutti i dipendenti. Grazie ad un grande sforzo organizzativo e finanziario, le aziende regionali EAV ed AIR hanno assunto ex novo 436 dipendenti della ex CTP con effetto a partire dal 2 maggio (oltre ad altri 47 che saranno accompagnati al pensionamento)". E' quanto comunica in una nota la Regione Campania sul completamento dell'assunzione dei dipendenti dell'ex Ctp, l'azienda di trasporti della Città Metropolitana di Napoli fallita di recente.

Il servizio sulle linee ex CTP - rende noto l'ente di Palazzo Santa Lucia - ripartirà con i primi 45 bus nuovi di proprietà regionale e verrà incrementato nei prossimi mesi progressivamente con l?acquisto di bus usati, grazie ad un finanziamento regionale ad hoc della Regione Campania di 15 milioni di euro.