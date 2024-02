CTO-Cotugno-Monaldi: via ai tagli. Da 37 a 23 le Unità operative semplici

"Dobbiamo prendere atto che è stato approvato in Giunta Regionale, dove è stato presentato dagli amministratori dell'Ospedale dei Colli che comprende il Monaldi, il CTO ed il Cotugno, il provvedimento che prevede la riorganizzazione dell'A.O.R.N. ed il conseguente ridimensionamento di vari servizi, nonché la riduzione del numero delle Unità Operative Semplici Dipartimentali da 37 a 23": la nota porta la firma dei consiglieri comunali Catello Maresca e Gaetano Simeone.

"Tale riorganizzazione - scrivono i consiglieri - avrà pesanti ricadute negative per le migliaia di pazienti che ogni anno si affidano alle cure di una delle eccellenze sanitarie della nostra città, ma che è anche un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale, in particolare nel campo delle malattie cardiovascolari e polmonari. Per effetto di tale provvedimento, inoltre, molti medici, professionisti di comprovata esperienza e riconoscimento internazionale, sono messi, a questo punto, nelle condizioni di lasciare l'Azienda Sanitaria Pubblica per continuare a lavorare altrove, con maggiori gratificazioni, magari nel settore privato. Ribadiamo la nostra posizione: va tutelato, innanzitutto, il primario diritto alla salute dei cittadini".

Maresca e Simeone si dichiarano "delusi dalla totale assenza di confronto con le Organizzazioni sindacali e con le Istituzioni. Se non si troverà una soluzione condivisa, ci attiveremo su tutti i tavoli istituzionali, convocando finanche i manager aziendali e le rappresentanze sindacali in Consiglio Comunale per comprendere le motivazioni di queste scelte".

I posti letto

Nelle tabelle che seguono i posti letto disponibili per ciascuna delle 3 strutture ricadenti nell'Azienda Ospedaliera dei Colli da Atto aziendale approvato il 22 febbraio scorso:

Monaldi

Cotugno

CTO