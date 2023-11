Cimitero, il Comune vuole acquisire le cappelle private |VIDEO

Acquisire le cappelle private in stato d'abbandono e riassegnarle ad altre famiglie. E' la soluzione che il comune sta vagliando per il problema sicurezza nel Cimitero monumentale di Napoli. Le preoccupazioni sono nate dopo che nel 2022, l'area cimiteriale partenopea ha subito due crolli. Il primo, datato 5 gennaio, è stato causato dai lavori sotterranei della Metropolitana ed è ancora visibile da via Nuova Poggioreale. "L'iter giudiziario è quasi completato - ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi a margine della celebrazione dei morti - Abbiamo recuperato le salme, circa 4mila, ma sono un centinaio sono state reclamate dalle famiglie. Le altre o appartengono a famiglie estinte, oppure non è stato possibile identificarle. Speriamo nel dissequestro dell'area in tempi brevi, ma sono stati fatti lavori di consolidamento della collina che ci fa stare sereni". Le salme sono state sistemate sotto una tettoia in uno spiazzale del Cimitero e ogni cassa è stata catalogata con le informazioni attualmente disponibili.

Più complesso il secondo crollo, quello del 17 ottobre 2022, visibile da via del Riposo, che ha riguardato la Congrega della Resurrezione e sarebbe addebitabile allo stato di degrado dell'edificio. "La situazione del Cimitero Monumentale è questa - prosegue il primo cittadino - il 90 per cento delle cappelle sono private e molte sono abbandonate perché appartenenti a famiglie estinte. Il Comune non può intervenire sulla proprietà privata, ma stiamo studiando il modo per poterle acquisire e, magari, riassegnarle. In questo modo potremmo anche procedere a una messa in sicurezza".