Cristina D'Avena: "I giocatori del Napoli sono dei campioni. Ragazzi, avete giocato benissimo" (VIDEO)

E’ il Comicon dei grandi numeri. Per la prima volta in 25 anni della manifestazione dedicata al fumetto già dal primo giorno ha registrato il sold out. In questo primo giorno tanti sono gli appuntamenti di grido ma quello che ha dao più richiamo è il concerto di Cristina D’Avena all’Arena Flegrea che tra pochi minuti aprirà i concerti del Comicon.

Generazioni diverse stanno per riempire l’Arena per il live che inizierà tra pochi minuti pronte a cantare a squarcia gola le sigle dei cartoon che hanno accompagnato 40 anni della nostra infanzia.

Tutti vogliono farsi un selfie con lei e molti ragazzi sono travestiti come gli eroi dei cartoni animati che lei canta.

Cristina D’Avena è pop e in pochi riescono a sdoganare canzoni per bambini diventate rock come dimostrano anche le collaborazioni che negli anni ha avuto con cantanti e musicisti importantissimi del panorama musicale italiano.

Cristina D’Avena è estremamente legata al mondo del Comicon non solo per l’universo dell’animazione. La sua musica si sta avvicinando anche del mondo del video gioco come dimostra Ti cercherò un brano che celebra Genshin Impact, il videogioco del momento, popolarissimo in Italia e nel mondo.

Il brano, di cui Cristina D’Avena è anche autrice, è sorprendentemente epico e coinvolgente, e per l’occasione la cantante bolognese ha spinto la sua inconfondibile voce su registri di rara intensità. Il risultato è un singolo di pura musica italiana, capace di emozionare sia i fan di cartoni e videogiochi che gli ascoltatori più esigenti.