Crisi Ctp, 500 lavoratori col fiato sospeso

Aperto il tavolo di crisi Ctp e 500 lavoratori attendono con ansia di conoscere il loro destino. L'azienda di trasporto è, di fatto, fallita da tempo. Le organizzazioni sindacali hanno incontrato i vertici della Regione Campania, in particolare il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone.

"Cascone ci ha spiegato - afferma Marco Sansone del Coordinamento Usb Lavoro privati - che Ctp non ha ancora comunicato alla Regione Campania i dati numerici dell'azienda, né l'intenzione di mettere a disposizione autobus, cosa che rende complicato il passaggio in Eav-Air, a cui è stato comunque chiesto di produrre un piano industriale, partendo da numeri 'ipotetici' che finora si conoscono: 496 dipendenti, di cui due Dirigenti".

Ctp, a oggi, è una partecipata di Città Metropolitana. Risale a pochi giorni fa l'occupazione, da parte dei lavoratori, del palazzo dell'ex Provincia in piazza Matteotti. La situazione non si sbloccherà senza un intervento della Regione: "Palazzo Santa Lucia - prosegue Sansone - si è resa disponibile a un investimento per l'acquisto di autobus necessari al servizio, oltre a chiedere a Eav-Air di procedere a una gara per l'acquisto di mezzi usati. Secondo l'Ente, sarà necessario snellire la platea di lavoratori partendo dai potenziali pensionabili, per poter poi predisporre, in base alle esigenze, nuove assunzioni".

Sulle possibilità di assorbimento, il sindacalista aggiunge: "La Regione ha siglato un protocollo d'intesa per creare i presupposti per l'assorbimento delle unità lavorative Ctp, autisti o riqualificabili tali, e mostrando apertura anche per i 24 lavoratori Na-Met. Per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto delle pulizie, si lavorerà verso il passaggio nella nuova azienda". Le parti si aggiorneranno venerdì 4 febbraio alle ore 15.00.