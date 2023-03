Carolina Crescentini lascia Mare Fuori: "Grazie Napoli, mi hai fatta sentire a casa"|VIDEO

"Grazie per questa avventura meravigliosa e per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie per quel provino e grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E infine grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore".

Con queste frasi pubblicate su Instagram, corredato da un video, Carolina Crescentini lascia il set partenopeo della serie tv che sta riscuotendo un grande successo.

Il personaggio di Paola Vinci è protagonista sin dalla prima stagione. Nella terza stagione viene sospesa dal carcere minorile e sostituita da Sofia Durante.