Creattiva, si chiude l'11ma edizione: 18mila quest'anno i visitatori

Giornate all'insegna della fantasia e della condivisione. Questa è stata la tre giorni di Creattiva, giunta alla sua undicesima edizione partenopea. La mostra si è chiusa ieri con 18mila appassionati delle creazioni 'fatte a mano' arrivati soprattutto dal Sud Italia.

"La fiera nazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg S.r.l. Fiera Bergamo) con il supporto della Mostra d'Oltremare Spa e il patrocinio del Comune e di Napoli, ha messo in scena (sui 6mila metri quadrati dei padiglioni 5 e 6) il meglio del settore, grazie alla partecipazione di novanta imprese, una trentina della Campania, in rappresentanza di tredici regioni italiane e cinque paesi stranieri", si legge in una nota degli organizzatori.

All'inaugurazione della manifestazione, l'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani ha sottolineato l'opportunità data da Creattiva ai giovani. "Creattiva consente di rilanciare il talento delle ragazze e dei ragazzi - ha sottolineato Marciani - con dimostrazioni pratiche e corsi che, oltre che mettere in mostra i migliori prodotti, le tecniche e i materiali, offrono ai visitatori il prezioso bagaglio di esperienza di artigiani ed esperti del settore. Argomenti, questi, che arricchiscono e coinvolgono gli appassionati, sempre interessati a nuovi materiali e tecniche e che possono offrire uno stimolo ad elaborare nuove creazioni, senza dimenticare però la riscoperta e la valorizzazione delle antiche professioni".