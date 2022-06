Crazy Pizza, la recensione de 'Il mio viaggio a Napoli': "Sembra più un cracker di una pizza"

Sulla polemica di Flavio Briatore sui costi per mangiare da Crazy Pizza si inserisce anche Giuseppe Russo, ideatore della pagina Facebook "Il mio viaggio a Napoli", che ha già raggiunto ormai oltre un milione di follower.

In realtà Russo si era già recato giorni fa nel locale romano della catena di Briatore, in una delle sue recensioni video, sollevando perplessità sulla bontà della pizza proposta. "Più che una pizza è una focaccia. Anzi sembra più un crackers per quanto è croccante. Vendere questa pizza a 65 euro è da veri e propri geni. Non ho niente però contro Briatore e a dire il vero lui non ha mai detto che la sua pizza è napoletana", dice nel video Giuseppe.