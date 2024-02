Cambiano le boe per la coltivazione di cozze: cosa segnalano

Cambiano le boe per la coltivazione di cozze al Lago Fusaro. A renderlo noto è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione con un post sui social.

"Lago Fusaro! Sono state cambiate le boe per la coltivazione di cozze. Adesso sono tutte azzurre, come il colore del cielo riflesso nell’acqua. Sono lì a segnalare la presenza dei filari di mitili. È l’oro nero di Bacoli. Un popolo di 'cozzecari'. E tante sono le misure che stiamo adottando per venire incontro alle esigenze lavorative dei mitilicultori. Dalla loro presenza in mare. Fino alla regolarizzazione dei chioschetti presenti in tutto il territorio. E che sono in patrimonio identitario importantissimo per la nostra comunità. Da difendere, da migliorare, da potenziare. E su cui tanto sta lavorando l’assessore Vittorio Ambrosino, che ringrazio, con la commissione Assetto del territorio. Ringrazio il presidente Antonio Sepe", spiega il primo cittadino bacolese.

"Questo che vedete in foto, è un altro tassello per far meglio splendere i nostri tesori. Anche con piccoli gesti. Le nuove boe azzurre hanno sostituto le centinaia, visibili a pelo d’acqua, colorate di ogni tonalità. Adesso, sono più uniformi rispetto al contesto. Ed al paesaggio incantevole della nostra città. Con tramonti mozzafiato. A due passi dalla Casina Vanvitelliana. Tra la pista ciclabile ed il Parco Borbonico. Un’azione svolta in sinergia tra Centro Ittico Campano, Ente Parco dei Campi Flegrei ed Ittica Lago Fusaro. Ottimo. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta", conclude Della Ragione.