Covid, vaccini a domicilio per anziani e soggetti fragili: l'iniziativa nel Napoletano

Il sindaco di Grumo Nevano, Gaetano Di Bernardo, attraverso una nota ha informato la cittadinanza della possibilità di effettuare vaccinazioni domiciliari a cittadini anziani, non deambulanti e a soggetti fragili:

“Aderendo alla richiesta del Distretto 41 ASL Napoli 2 Nord in merito ad un supporto alla campagna vaccinale Covid-19, ho dato indirizzo al dirigente Ufficio Politiche Sociali, della disponibilità di una nostra autovettura e un nostro dipendente comunale per poter accompagnare il medico di turno per le vaccinazioni domiciliari a Grumo Nevano riservate ai non deambulanti, ultra ottantenni, disabili e fragili. Il servizio parte da domani mercoledì 26 gennaio e verrà effettuato un giorno a settimana, fino al termine della campagna vaccinale per la somministrazione della terza dose”.