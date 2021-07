Covid-19, il sindaco nel napoletano avverte la cittadinanza: "I numeri ci dicono che il virus continua a circolare"

"Negli ultimi tre giorni si sono registrati sette nuovi contagi, un numero che non deve allarmarci ma che al tempo stesso ci dice chiaramente che il virus continua a circolare, soprattutto in ambito familiare. Un numero in controtendenza rispetto all’ultimissimo periodo, durante il quale per ben sette giorni consecutivi non si sono avuti nuovi casi di positività al Covid". E' quanto afferma il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, rivolgendosi alla cittadinanza sulla situazione Covid nel comune oplontino.

"Capisco che ci sia voglia di tornare a vivere, dopo mesi di chiusure, restrizioni e sacrifici, ma è doveroso un richiamo al senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. La campagna vaccinale presso l’hub di piazza Cesaro prosegue spedita, con oltre il 50 per cento della popolazione residente che ha ricevuto la prima dose. C’è ancora bisogno di mantenere alto il livello di attenzione, la pandemia non è assolutamente finita", ha aggiunto il primo cittadino.