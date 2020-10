Tamponi: stop definitivo all'arrembaggio. Dal 20 ottobre solo su richiesta del medico di base

«Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che i tamponi vengano fatti solo a chi ne ha realmente bisogno e quindi con una prescrizione del medico curante, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n°32850 del 12 ottobre 2020 nel merito di isolamento, quarantena, casi positivi (asintomatici, sintomatici, a lungo termine) e contatti stretti asintomatici»: Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, annuncia la rimodulazione delle attività di controllo. La svolta in linea con l’attuale scenario pandemico nella città di Napoli.

Tamponi: cosa cambia

Da martedì prossimo, 20 ottobre, la postazione del Frullone sarà dedicata esclusivamente a realizzare i tamponi di cittadini residenti o domiciliati nella città di Napoli che saranno stati segnalati dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatria di Libera Scelta sulla piattaforma informatica (attiva già dal 28 marzo scorso).

Vuol dire che non saranno più effettuati prelievi a chi - come accaduto fino ad oggi - si presenta senza richiesta del medico curante sulla base del semplice sospetto di possibili conttatti con pazienti positivi al Covid.

Prelievo su appuntamento tramite Sms

Sarà un messaggio SMS a indicare all’assistito (o ai genitori in caso di minori) il giorno e la finestra oraria nella quale dovrà recarsi per sottoporsi al tampone in caso di sospetto asintomatico.

In caso di sintomi, invece, sarà una USCA, un'Unità Speciale di Continuità Assistenziale a recarsi presso il luogo di residenza del paziente.

Un ulteriore messaggio (secondo protocollo già applicato a chi si sta sottoponendo a tampone) entro 12/24 ore dal prelievo comunicherà l’esito e fornirà eventualmente indicazioni.

N.B.: Ogni Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta è collegato alla piattaforma informatica e può consultare in tempo reale il procedimento che lui stesso ha attivato.