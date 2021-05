Covid, Mugnano: "Numero di positivi di poco inferiore alle 200 unità"

Il sindaco Sarnataro aggiorna sull'andamento del contagio, ma anche su come procede la campagna vaccinale in città

"La situazione sta pian piano migliorando, ma abbiamo ancora un alto numero di positivi di poco inferiore alle 200 unità’. Il covid è ancora pericolosissimo. Negli ultimi 10 giorni altre 2 nostri concittadini sono morti per il virus. La nostra vicinanza alle loro famiglie". Lo riferisce oggi, 16 maggio, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro durante un aggiornamento sull'andamento del contagio in città tramite la sua pagina ufficiale Facebook.

"Controlli a sorpresa in settimana - scrive ancora il primo cittadino - per il controllo delle norme anti covid, specie nei confronti dei ragazzi, che non possono affollare gli spazi di aggregazione senza mascherine e distanziamento".

Il sindaco ha dato aggiornamenti anche sulla campagna vaccinale: "Sul fronte vaccini, grazie al nostro centro vaccinale, procediamo speditamente nella campagna di vaccinazione. Questa settimana raggiungeremo il 30% dei nostri cittadini.

Da ieri 15 maggio è aperta la piattaforma per le adesioni alla vaccinazione dei cittadini della fascia di età 45-49.

Per la fascia 40-44 la piattaforma sarà aperta a partire da martedì prossimo, 18 maggio. Per iscriversi basta cliccare sul link https://adesionevaccinazioni.soresa.it".

Infine, un pensiero per Giuseppina Bianco, "la nostra martire della purezza, che stamattina - ha concluso Sarnataro - abbiamo commemorato presso il monumento sito in via Aldo Moro. Presto sarà presentata la sua pagina su Wikipedia, cosicché tutti possano conoscere la sua storia".