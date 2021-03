Un anno da lockdown, l'esperto: "I ragazzi si sentono abbandonati"

Il primo lockdown sta per 'compiere' un anno da quando e' stato decretato in Italia lo scorso 9 marzo, "ma la pandemia non sembra sia finita e si andra' avanti ancora per qualche mese, sperando che siano gli ultimi mesi. Ora, tutti puntiamo sull'estate, la stagione in cui si ha piu' voglia di fare, di viaggiare, di coltivare i rapporti.

Ma quello che non sappiamo e', passata l'estate, quante saranno le persone che avranno la forza di riallacciare rapporti senza preconcetti, senza le paure e le ansie che hanno vissuto e che albergano ancora dentro di loro. Bisogna essere ottimisti da un lato, ma prudenti dall'altro. Non dobbiamo pensare che tutto finira' con la ripresa di settembre, che invece andra' curata come fosse una pianta".

Invita alla prudenza e all'empatia Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), passando in rassegna questo primo anno di pandemia da Sars-Cov-2 con tutte le conseguenze e le aspettative che porta con se'.

"Ragazzi sono ritirati sociali"

"La pandemia ha portato un cambiamento sociale fortissimo, a cui non eravamo preparati e non potevamo neanche ipotizzare. Questo cambiamento, quindi, ha preso tutti in contropiede- ricorda lo psicoterapeuta dell'eta' evolutiva- Cosi' abbiamo I ragazzi che hanno subito questa epidemia in modo impressionante e noi adulti ce ne accorgiamo solo quando commettono delle stupidaggini, come le risse per strada, quando le violenze sono mostruose o ancora se notiamo che non escono piu'".

Riguardo al ritiro sociale dei giovani, il direttore dell'IdO sottolinea che "siccome se non escono non fanno del male a qualcuno, semmai a se' stessi, questo non fa notizia e non viene notato. Il problema- aggiunge- e' che questi ragazzi, passati dalla sindrome della capanna ad essere ritirati sociali, sono ormai un numero sopra ogni limite"