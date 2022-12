Covid, Ricciardi: "Italia ultima in Europa per quarte dosi. Gli ospedali rischiano di finire sotto stress"

"Grazie ai vaccini stiamo tornando alla normalità ma siamo tra gli ultimi in Europa per somministrazione di quarte dosi". Così il prof. Walter Ricciardi, docente di Igiene pubblica all'università Cattolica, ha parlato della attuale situazione relativa al Covid in Italia nel corso di una lunga intervista rilasciata a "La Stampa".

"Il Covid può colpire insieme a influenza e virus sinciziale delle vie respiratorie, con conseguenze gravi per bambini e anziani. Per non parlare del fatto che gli ospedali rischiano di finire ancora una volta sotto stress, con conseguenze negative anche per

chi soffre di altre patologie", ha aggiunto il medico napoletano.