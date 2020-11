Ospedali e Covid, terminata l'ispezione dei tecnici ministeriali in Campania

Si è conclusa l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute effettuata in alcuni ospedali napoletani e campani, relativa alla verifica dei dati che hanno portato la Campania ad essere in "zona gialla" in fatto di misure restrittive anti-Covid.

I tecnici sono ora al lavoro per mettere a punto una relazione che riguarderà' l'effettivo stato della situazione nelle strutture in prima linea nell'affrontare l'emergenza sanitaria in corso.

Per oltre 24 ore, gli ispettori hanno controllato gli ospedali campani con l'obiettivo di fornire nuove informazioni che andranno ad arricchire i dati trasmessi dalla Regione al governo e colmare eventuali incongruenze. È anche alla stregua di queste valutazioni che saranno assunte le future decisioni relative alle aree di rischio.