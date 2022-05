Covid, addio al green pass: cosa cambia dal 1 maggio

L'Italia manda in archivio il green pass mentre le mascherine ci accompagneranno ancora per un po'. Si entra in una nuova fase del Covid-19, in quellla road map che dovrebbe portarci fuori dall'emergenza fino a una convivenza con il virus che, si spera, possa diventare endemico.

Dal primo maggio la certificazione verde va in soffitta, resterà obbligatoria solo per entrare nelle Rsa a protezione degli anziani. Virologi e esponenti del Governo, però, raccomandano la popolazione di completare con la terza dose il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le mascherine la Campania si differenzia dal resto del Paese. Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato il mantenimento dell'obbligo in tutti i luoghi chiusi fino alla fine di settembre. In Italia, invece, le mascherine resteranno obbligatorie in alcuni luoghi solo fino al 15 giugno: ffp2 per il trasporto pubblico locale, nei treni a lunga percorrenza ma anche in teatri, cinema, nei locali della movida, ai concerti e nelle competizioni sportive al chiuso. Ffp2 anche per personale e visitatori delle Rsa. Resta l'obbligo a scuola fino a fine anno scolastico, ma basterà la chirurgica. Negli altri luoghi resta raccomandata anche se non più obbligatoria, mentre il decreto lascia libertàdi scelta alle aziende private.

Per quanto riguarda il vaccino, i lavoratori over 5o, quelli della scuola e le forze dell'ordine saranno obbligati a completare i ciclo fino al 15 giugno, pena la sanzione da 100 euro. A differenza di quanto annunciato in precedenza, il decreto prolunga la possibilit di smart working per il settore privato fino al 3 agosto. Non sarà più necessario indossarle negli stadi, nei negozi, nei centri commerciali e in tutte le manifestazioni all'aperto.