Covid, De Luca: "Posti letto attivabili in caso di necessità"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha oggi fatto alcune precisazioni a proposito della situazione posti letto in regione. "Stiamo lavorando sulla base di una programmazione rigorosa che abbiamo fatto da mesi - ha spiegato - Dobbiamo chiarire che i posti Covid disponibili vengono attivati sulla base delle esigenze che si hanno di volta in volta perché il personale è limitato e per garantire i turni nei posti covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali e questo si sta facendo".

I 200 posti letto dei 'Covid residence' sono "per pazienti che non possono passare la quarantena a casa ma sono asintomatici".

"I Covid residence sono di qualità ed eccellenza, un'intera palazzina per pazienti Covid, e quindi non sono esauriti i posti letto. La maggioranza dei contagi avviene in famiglia, negli assembramenti notturni e nelle scuole, soprattutto nelle ultime classi delle superiori dove si incontrano gli amici e quando partecipa alla movida, tornano a casa e trasmettono il contagio ai familiari e soprattutto alle persone anziane".

"Abbiamo accantonato per ora le prestazioni non necessarie per avere posti letto per il Covid - conclude De Luca - Anche per le terapie intensive che abbiamo realizzato non sprecando risorse ma facendo lavoro di prevenzione, vanno attivate sulla base di esigenze concrete perché quando si attivano, poi, bisogna organizzare i turni. Gli anestesisti non ci sono in tutta Italia e sono professionalità preziose e quindi si attivano su necessità. I posti sono 120 e saranno usati a seconda delle esigenze".