Covid, report Gimbe: in Campania casi ancora in calo (-27%) e meno posti letto occupati

La fondazione Gimbe ha reso noti i dati sull'ultima settimana di emergenza Covid in Campania.

Nella settimana compresa tra il 9 e il 15 febbraio – fa sapere Gimbe – si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.944) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (25,8%), mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid.

L'elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti nell'ultima settimana suddivisi per provincia fa emergere che a Salerno ci sono stati 854 nuovi contagi ogni 100mila abitanti, a Caserta 813, a Napoli 771, a Benevento 617 e 568 nella provincia di Avellino.

Vaccinazioni

Nella regione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,5% (a fronte di una media italiana del 82,4%) a cui si deve aggiungere un ulteriore 3,4% (media Italia 2,9%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'84,4% (media Italia 85,7%). La popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 22,7% (media Italia 25,4%) a cui aggiungere un ulteriore 10,1% (media Italia 10,7%) solo con prima dose.