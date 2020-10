Mondo dei viaggi in crisi? L'alternativa di Andrea Vento

Andrea Vento, il noto influencer di viaggi, cerca di dribblare il Coronavirus e di andare avanti nonostante il brutto periodo per l'epidemia di Covid.

"Cambia il vento, ma resto in poppa! - queste le parole di Andrea - in questo periodo davvero difficile per il comparto turistico Italiano e mondiale, ho deciso ovviamente di non tralasciare il turismo, di continuare a crederci, nonostante le difficoltà negli spostamenti, ma ho creato anche un'alternativa - prosegue Andrea Vento - ritorno alle mie origini mai dimenticate occupandomi di comunicazione, utilizzerò la mia notorietà per aiutare tutte le aziende che vogliono sopravvivere a questo periodo buio, con la gestione dei social, i siti web e la comunicazione del proprio brand, mettendo a disposizione i miei tecnici e la comunicazione, cercherò di dar loro un’alternativa e insieme cercheremo di risollevare il mercato e l'Italia".