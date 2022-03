Covid, il virus torna a correre in Campania: tutti gli indici in crescita negli ultimi 7 giorni

La circolazione del Covid continua a crescere in Italia. Negli ultimi 7 giorni, i nuovi casi sono lievitati del 41% a fronte di un 13% in più di tamponi processati. In Campania i dati sono decisamente superiori alla media nazionale. La settimana appena trascorsa segna una crescita dei nuovi casi del 57% a fronte del 28% in più di tamponi. E' quanto emerge dai dati analizzati nel corso della consueta analisi settimanale a cura del direttore scientifico e responsabile del dipartimento salute ANCI Campania, il dott. Antonio Salvatore.

Cresce, purtroppo, anche il numero medio dei posti occupati di area medica (+ 4%) e di terapia intensiva (+ 36%). L’incidenza settimanale su 100 mila abitanti nella nostra regione schizza da 576 a 914.

Resta tiepida la campagna vaccinale e la somministrazione delle prime dosi non decolla. In Campania ne sono 534 mila di cui 172 mila della fascia 5-11 anni, ancora scoperta per il 46% degli aventi diritto.