Covid, come è cambiata la situazione negli ospedali in Campania ad un anno di distanza

In Campania scendono in maniera consistente i ricoveri per Covid sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli delle aree non critiche rispetto a 12 mesi fa. E' questo il dato maggiormente incoraggiante che emerge dall'ultima rilevazione effettuata da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Rispetto ai dati del 26 marzo 2021, in un anno il tasso di occupazione negli ospedali della nostra regione passa dal 29% al 7% per quanto riguarda le terapie intensive e dal 38% al 16% per quel concerne le aree non critiche, come si vede dalla grafica sottostante a cura di Agenas.

La situazione attuale negli ospedali in Campania secondo l'ultimo bollettino regionale

Questo il report dei posti letto su base regionale in Campania aggiornato al bollettino di domenica 27 marzo 2022:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 42

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 656.