Covid, Luca Sepe ancora in ospedale: "I miei polmoni si affaticano facilmente"

Luca Sepe è ancora ricoverato al Cotugno di Napoli a causa del Covid. Il cantante e comico partenopeo tiene cistantemente aggiornati, via social, i suoi fans ai quali esprime gratitudine per la vicinanza.

Nell'ultimo messaggio social diffuso spiega: "Solo dopo mezzogiorno trovo la forza sufficiente per alzarmi…i miei polmoni si affaticano facilmente e riesco a stare solo per pochi minuti senza l’ossigeno ed uno di questi lo uso per dedicarvi questo mezzo sorriso e questo sorso di latte…sento le vostre preghiere e il vostro affetto…sembra vada un pizzico meglio. Dio Ci Benedica".