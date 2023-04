De Luca: "Per la prima volta non abbiamo neanche un paziente Covid in terapia intensiva"

"Oggi registriamo per la prima volta l’assenza di pazienti Covid in terapia intensiva in Campania. Non c’è più neanche un nostro concittadino in terapia intensiva. E’ una notizia bella, importante, che ci apre il cuore alla speranza e ci fa respirare". Questo l'annuncio del presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Abbiamo 33 positivi ogni 100mila abitanti su base settimanale. Quindi davvero si ha la sensazione che stiamo uscendo da questa tragedia che ha segnato la vita di tutti noi per tre anni. Auguriamoci che sia così. Questo, intanto, è il dato di oggi. Al di là di questo, noi stiamo lavorando sui temi della sanità con grande determinazione", ha aggiunto il governatore campano.

Boom del turismo in Campania

Nel corso del suo intervento video via social, De Luca ha parlato anche del 'tutto esaurito' in Campania per le festività pasquali: "Oggi in Campania abbiamo il tutto esaurito per quanto riguarda alberghi e b&b. Abbiamo un’esplosione di presenze turistiche a Napoli e in tutta la regione. Registriamo un boom turistico nella nostra regione mai visto. Anche gli alberghi a 5 stelle sono tutti esauriti. Noi ci aspettiamo anche un boom per l’occupazione".