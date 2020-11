Covid e crisi bombole d'ossigeno: l'idea di tre studenti d'ingegneria informatica

L'idea è di tre studenti di Ingegneria Informatica, iscritti all’Università Degli Studi di Napoli Federico II: in piena emergenza sanitaria, un sito web no-profit per tracciare le bombole d’ossigeno inutilizzate in Campania così da recuperarle e ridistribuirle a chi, causa Covid-19, ne ha davvero bisogno.

"Dopo i recenti servizi mandati in onda e diversi articoli di giornale riguardanti la carenza di bombole d’ossigeno - spiegano a NapoliToday - abbiamo creato un sito web no-profit per tracciare le bombole d’ossigeno inutilizzate sul suolo Campano e velocizzare la ridistribuzione. Chiunque abbia una bombola vuota, o comunque da restituire, può compilare il form dedicato sul nostro sito: facendo questo avremo traccia, con estrema precisione, dell’effettiva posizione delle bombole da comunicare a chi di dovere".

Il sito è già online ed è raggiungibile al link emergenzao2campania.it.