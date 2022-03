Decreto Covid: cosa cambia dal 1 aprile

Draghi ha anticipato la road map per uscire dallo stato d'emergenza. Il 31 marzo scade l'obbligo d super green pass a lavoro per gli over 50

L'Italia si avvia a uscire dall'emergenza pandemica, almeno da un punto di vista normativo. Il premier Mario Draghi ha anticipato il contenuto del Decreto che traccia la road map fino alla fine del 2022.

1 aprile

L'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid. Decadono il Comitato tecnico scientifico e il Commissario straordinario Francesco Figliuolo, sostituiti da un'unità operativa che fino al 31 dicembre accompagnerà il completamento della campagna vaccinale. Stop alla divisione per colori e al Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50, ma dovrebbe restare in vigore l'obbligo del certificato base. Sui mezzi del trasporto pubblico locale e nei ristoranti all'aperto non sarà più necessario il green pass, ma resta obbligatoria la mascherina, così come nei luoghi chiusi, almeno fino al 30 aprile. Niente certificazione verde anche per uffici pubblici, negozi, banche. Niente più quarantena, anche per i non vaccinati, dopo contatti con un positivo. Resta in vigore il regime di auto-sorveglianza. A scuola la didattica in presenza continuerà anche con quattro positivi all'interno della classe.

1 maggio

Fine all'era del green pass per tutti anche per mezzi di trasporto a lunga percorrenza, concorsi pubblici e mense. Scade il 30 aprile l'obbligo di super green pass per i ristoranti al chiuso, discoteche, centri benessere, ed eventi sportivi al chiuso. Via anche le mascherine al chiuso, non più obbligatorie neanche a scuola.

15 giugno

E' la data indicata dal governo per far decadere tutti gli obblighi vaccinali. Personale scolastico, militari, agenti di polizia non saranno più costretti alla vaccinazione, che invece resta obbligatoria per personale sanitario e personale delle residenze per anziani

30 giugno

I dipendenti del settore privato non potranno più ricorrere allo smart working senza accordo con il datore di lavoro, cosa che invece potranno continuare a fare i lavoratori fragili.

31 dicembre

Cade anche l'ultimo obbligo, quello vaccinale per gli operatori sanitari e delle Rsa. Con il nuovo anno anche le visite saranno consentite senza super green pass.