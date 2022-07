Covid: cresce indice contagio, ma calano i ricoveri

Crescono i contagi Covid in Campania, ma calano ancora i ricoveri. A fronte di 20.496 test, sono stati registrati 3.907 nuovi positivi, con un indice di poco superiore al 19 per cento. Nella giornata di ieri, 30 luglio, il rapporto tamponi/positivi si era fermato al 18,5 per cento. Buone notizie dagli ospedali, dove sono stazionari i posti occupati in terapia intensiva, mentre diminuiscono di 6 unità i ricoveri ordinari. Ecco il bollettino in sintesi, con dati alle 23,59 del 30 luglio.

Positivi del giorno: 3.907

di cui:

Positivi all'antigenico: 3.717

Positivi al molecolare: 190

Test: 20.496

di cui:

Antigenici: 17.245

Molecolari: 3.251

?Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 636

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.