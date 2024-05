Il neopresidente della Corte d'Appello di Napoli: "stipuleremo un patto per la giustizia"

Da oltre 40 anni in magistratura, esperta di Diritto Civile, Maria Rosaria Covelli è la prima donna a diventare presidente della Corte d’Appello di Napoli.

Nata a Roma, origini napoletane, è figlia di Alfredo Covelli, deputato all'Assemblea costituente nella lista del Blocco nazionale della libertà, fondatore del Partito nazionale monarchico e presidente del Msi-Destra nazionale, ispiratore di Democrazia nazionale, in Parlamento per oltre 30 anni e otto legislature e, per alcuni anni, al parlamento europeo (morto nel 1998).

Maria Rosaria Covelli ha ricoperto l’incarico di presidente della Corte d’Assise e poi del Tribunale di Viterbo; a Roma è stata a capo di una selle sezioni civili.

Alla cerimonia per il suo insediamento, nella sala Arengario di Palazzo Criscuolo, sede del Tribunale di Napoli, con le massime autorità della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha sottolineato la sua stima per il neopresidente.

Un patto per la giustizia

Accolta da un lungo e caloroso applauso, rilancia - come dice a NapoliToday nel video - un patto per la giustizia:

"Mi ha fatto molto piacere il riferimento del presidente del Consiglio dell'Ordine avvocato Foreste a un patto per la giustizia: ecco sicuramente lo stipuleremo e il Distretto di Napoli potrà davvero vincere una sfida perché è un'occasione unica.

Questo è un grande Distretto, un glorioso Distretto con grandi potenzialità, come poi ha anche detto nel suo bellissimo discorso il Procuratore generale Gialanella".

"Abbiamo l'attenzione del Ministero della Giustizia"

"Il territorio di questo Distretto non ha eguali nel Paese ed è proprio per questo che adesso abbiamo l'attenzione, la sicura attenzione, sia del ministero della Giustizia che del Consiglio Superiore.

Devono essere coperte le piante organiche dei magistrati e di personale amministrativo e devono essere anche aggiornate ed ampliate.

Questa e quella di Roma sono le più grandi Corti d'Appello del Paese e le più grandi d'Europa. Occorre un'attenzione straordinaria per aggredire l'arretrato che purtroppo ancora c'è. Ma insieme, con un metodo partecipato e con la grande collaborazione da parte dei colleghi dell'Avvocatura, delle università, delle altre istituzioni che oggi ho sentito, spero che avremo dei buoni risultati".