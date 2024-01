L'opera d'arte in Lego è completata: 30mila i mattoncini utilizzati

"È completata! Guardate quanto è bella la Casina Vanvitelliana, costruita con 30.000 mattoncini Lego. Un’opera d‘arte, realizzata dal costruttore internazionale Luca Petraglia. Il Sito Reale Borbonico di Bacoli è tra i monumenti culturali riprodotti in Lego. Come il Duomo di Milano, la Torre di Pisa. Una visibilità enorme, per una meraviglia che non solo è diventata orgoglio della Campania. Ma della nostra nazione". E' quanto annuncia in un post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione.

"'La Casina Vanvitelliana è finita. Riuscire a creare un'architettura composta da 3 dodecagoni concentrici è stato molto difficile e soddisfacente allo stesso tempo'. Ha così annunciato il maestro Petraglia. Larghezza: 80 cm. Altezza: 60 cm. E 30.000 mattonici Lego. Troppo bella. Insieme, continuiamo a promuovere la nostra terra. Ed i nostri gioielli. Un passo alla volta", aggiunge il primo cittadino bacolese.