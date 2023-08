Biglietti trasporti a Napoli, dal 1° settembre via agli aumenti: il nuovo piano tariffario

Scatteranno da venerdì 1° settembre le nuove tariffe per i biglietti del trasporto pubblico locale a Napoli, come annunciato da Anm. La corsa singola passa da 1,20 a 1,30 euro, quella 'livello 2', per spostamenti in ambito urbano su tratte di linee suburbane e agli spostamenti su linee su ferro di EAV e Trenitalia, da 1,40 a 1,50.

Il biglietto integrato di 90 minuti passa da 1,70 a 1,80 euro, mentre il biglietto giornaliero Anm da 4,20 a 4,50, con quello integrato che passa dai 5,10 ai 5,40.

Restano invariati, invece, i costi dell'abbonamento settimanale (12,50 Anm e 16,00 integrato), mensile (35,00 Anm e 42,00 integrato) ed annuale ordinario (235,20 Anm e 294,00 integrato).

Anm rende noto, inoltre, che sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali.

Il nuovo piano tariffario completo