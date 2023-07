Costo dei biglietti Metropolitana di Napoli, Manfredi: "Valutazioni vanno fatte. Bisogna pagare uguale in tutta la città"

Nel corso della presentazione del nuovo piano per il trasporto pubblico su ferro a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha affrontato anche il tema del costo dei biglietti della metropolitana: "A Napoli abbiamo prezzi per i trasporti di gran lunga inferiori rispetto a Roma o a Milano. Non pensiamo che si debba arrivare a quei livelli, ma mi pare il minimo sindacale che si paghi in maniera uguale in tutta la città".

Il riferimento del primo cittadino partenopeo è al costo dei biglietti di 1.50 per la Linea 2 e le linee Eav: "Questa è una valutazione che va fatta. Se abbiamo più stazioni, più servizio e più orario, non si può pagare di meno della linea della metro vicina. E' un tema di equità del servizio: se si vuole un servizio di qualità e l'altro ha meno treni, meno stazioni, meno orario e paghi di più, un problema c'è".