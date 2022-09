Cosmos raddoppia: inaugurato il nuovo store nel cuore della città

Il laboratorio artigianale Cosmos raddoppia con un nuovo store in via Duomo. Guidato magistralmente dalle sorelle Serena e Delia, il marchio Cosmos vede nascere un nuovo punto vendita nel cuore della città: una sorta di succursale della storica sede di San Gregorio Armeno. Di cosa si occupa Cosmos? Cosmos è un'azienda artigianale che realizza principalmente prodotti tipici napoletani.

Su tutti spicca il "corno portafortuna" simbolo per eccellenza della scaramanzia, amato dai napoletani, ma anche dai turisti. Non è tutto, però. Cosmos, infatti, produce anche articoli da regalo, da collezione, gadget aziendali, bomboniere e merce personalizzata.

"Il nostro modo di reagire al dolore"

L'inaugurazione è avvenuta sabato 10 settembre. Una data non casuale per Serena e Delia che precisamente tre anni fa - nella stessa data - hanno perso il padre, per loro un grande punto di riferimento. "Esattamente tre anni dopo il nostro più grande dolore, la perdita di nostro padre, abbiamo inaugurato il secondo punto vendita Cosmos. La scelta della data ovviamente non è stata casuale, è il nostro modo di reagire al dolore, è fare luce dove c'è ombra ed è, soprattutto, onorare chi ha dato vita a tutto questo", spiegano.

Tutto è iniziato proprio dal papà che 20 anni fa ha dato vita al laboratorio. La passione e l'arte, poi, è passata alle due sorelle che stanno producendo il massimo sforzo per portare ancora più in alto l marchio Cosmos. "Noi continueremo a fare del nostro meglio per produrre e vendere oggetti di artigianato vero intrisi di amore, passione e tradizione, a far sí che i nostri successi siano, non solo nostri, ma di tutti quelli che ne fanno parte, a osservare il viso di mamma e sperare di coglierne sempre e solo un sorriso fiero", dicono soddisfatte.