Duecento ciechi in corteo: "Siamo stati abbandonati" |VIDEO

Niente più corsi, niente più campi estivi, niente più assistenza psicologica. Da dieci mesi a questa parte sembrerebbe che il tessuto assistenziale per ler persone cieche di Napoli e provincia sia sgretolato. E' quanto denunciano oltre duecento persone non vedenti che questa mattina, 19 giugno, hanno percorso le strade di Napoli in corteo, accompagnate da familiari, assistenti e caregiver, fino a via San Giuseppe dei Nudi, sede dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti. Alla base della manifestazione c'è il commissariamento della sede locale dell'Unione nell'agosto 2023. Un provvedimento che, a sentire le persone in piazza, avrebbe bloccato le attività assistenziali dell'associazione.

Una frangia dei soci ha creato il gruppo 'Unione libera Napoli', chiedendo elezioni immediate per il ripristino di un direttivo che possa far ripartire le iniziative. La polveriera sarebbe esplosa all'indomani della candidatura di Mario Barbuto, presidente nazionale dell'associazione, alle elezioni politiche 2022 in quota Lega. Uno schieramento che non sarebbe piaciuto a molte sedi provinciali, visto che l'Unione è un ente apolitico e apartitico. "Per i consigli provinciali contrari alla candidatura è cominciato il calvario" afferma la piazza.

"Non si creda che sia solo una bega interna all'associazione - spiega Rocco, un socio - perché l'Unione riceve fondi dallo Stato, soldi pubblici di tutti che dovrebbero servire a progetti e attività che, invece, sono ferme da mesi".