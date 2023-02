I giovani di Napoli in piazza per chiedere la pace ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina | VIDEO

Il corteo nel centro cittadino degli studenti napoletani, al fianco di giovani italiani, ucraini e afgani, per far sentire la loro voce e il loro grido di pace

Ad un anno di distanza dallo scoppio della guerra in Ucraina, nel centro cittadino si tiene la manifestazione "Napoli città di pace". In piazza gli studenti napoletani, al fianco di giovani italiani, ucraini e afgani per far sentire la loro voce e il loro grido di pace.

Ad intervenire il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il vescovo ausiliare Gaetano Castello e la rappresentante della Comunità di Sant'Egidio Paola Cortellessa.

Il corteo partito da Piazza Dante giunge fino a Piazza Municipio, dove numerosi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo chiederanno la pace per l’Ucraina e per il mondo intero segnato da altri conflitti dimenticati.