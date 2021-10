Studenti in marcia per l'ambiente: "No al ritorno delle auto sul Lungomare"

In migliaia sfilano nel centro di Napoli sotto la bandiera di Friday for Future: "Napoli e la Campania ancora attanagliate da disastri ambientali"

Migliaia di studenti e giovani hanno sfilato per le strade di Napoli per chiedere più impegno contro inquinamento e cambiamento climtatico. E' il popolo di Friday for Future che parla all'Europa, critica la Regione e non dimentica la nuova Amministrazione comunale: "Manfredi ha già parlato di apertura al traffico sul Lungomare e provatizzazione dell'acqua. Non è questa la strada giusta".