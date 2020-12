Corte Costituzionale: il nuovo presidente è un napoletano doc

Giancarlo Coraggio, 80 anni portati egregiamente, napoletano doc, è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Eletto all'unanimità, resterà in carica fino al 28 gennaio 2022.

Brillante la carriera che lo ha condotto dopo la laurea in Giurisprudenza ad essere procuratore legale nei primissimi anni '60, quindi magistrato dal 1965: giudice ordinario, sostituto procuratore generale della Corte dei Conti, consigliere di Stato, presidente del Tar Marche e di quello della Campania e, infine, nel 2012, presidente del Consiglio di Stato su nomina dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e quindi vicepresidente della Consulta.

Coraggio è stato anche giudice sportivo e , dal 2007 al 2012, ha presieduto la Corte di giustizia della federazione gioco calcio.

Nel 1996 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

All'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ha alternato importanti incarichi in diversi Governi della Repubblica: capo dell'ufficio legislativo del ministero della Sanità e del ministero dei Trasporti; capo di gabinetto nel ministero dei Lavori pubblici e in quelli del Lavoro e delle Finanze nonché con i ministri per le Politiche comunitarie e delle Regioni. E' stato anche Capo dell'ufficio coordinamento amministrativo alla presidenza del Consiglio dei ministri.