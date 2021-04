Corso Vittorio Emanuele senza segnaletica: "Un pericolo per i pedoni"

Lavori terminati ma mancano strisce pedonali e stalli per gli autobus. L'assessore della II Municipalità: "Da giorni chiedo al Comune di risolvere il problema ma non ho risposta"

Corso Vittorio Emanuele resta senza segnaletica orizzontale. Sull'importante strada napoletana, oggetto di lavori nelle ultime settimane, mancano strisce pedonali, segnali per le fermate degli autobus e stalli di parcheggio.

ll risultato è che, per i pedoni, attreaversare il corso è diventato difficile e pericoloso. Difficile perché in prossimità delle discese per i disabili, in mancanza delle strisce pedonali, le automobili vengono parcheggiate selvaggiamente. Pericoloso perché, in assenza dei segnali per l'attraversamento, le vetture in transitano non rallentano.

I lavori al manto stradale sono terminati il 2 aprile e da quel giorno sono partite le segnalazioni di Marcello Cadavero, assessore ai Lavori pubblici della II Municipalità: "Sono giorni che sto chiedendo all'assessore Alessandra Clemente e al suo staff di risolvere questo problema. E' una questione seria perché transito e parcheggio sul corso sono, ormai, senza regole. E' un tema che ho posto in ogni modo: verbalmente con i diretti interessati e via mail. Non ho avuto alcuna risposta".